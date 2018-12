Die Bundeswehr wird als Reaktion auf wachsende Aufgaben mit einem 6. Panzerbataillon verstärkt.

Die neue Einheit besteht nach Angaben von Verteidigungsministerin von der Leyen aus vier Kompanien mit etwa 500 Mann und wird in Hardheim in Baden-Württemberg stationiert. Dies sei notwendig, um wieder die Landes- und Bündnisverteidigung als gleichberechtigtes Standbein aufzustellen. Darüberhinaus teilte die CDU-Politikerin mit, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren mehrere hundert neue oder modernisierte Kampf- und Schützenpanzer bekommen wird.