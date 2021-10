Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl hat die Verdienste der Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten hervorgehoben.

Viele seien an Leib und Seele verwundet und litten noch immer an den Folgen des Einsatzes, sagte die SPD-Politikerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Zugleich sprach sie sich für eine Aufarbeitung des Einsatzes mit Lehren für künftige Missionen aus. Die Soldaten brauchten klare Vorgaben und realistische Ziele.



Bundestag und Bundesregierung würdigen heute in Berlin den zurückliegenden Einsatz der deutschen Soldaten in Afghanistan. Zunächst wird es eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die 59 Bundeswehrangehörigen geben, die ihr Leben verloren haben. Anschließend findet auf dem Paradeplatz des Verteidigungsministeriums ein zentraler Abschlussappell statt, zu dem auch Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel erwartet werden.



Am Abend wird der Einsatz auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude mit einem Großen Zapfenstreich gewürdigt. Die Bundeswehr hatte ihre Mission nach fast 20 Jahren am 29. Juni beendet.



