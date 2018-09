Das Verteidigungsministerium hat eine Bericht zurückgewiesen, wonach die Kooperation der Bundeswehr mit französischen Anti-Terror-Einheiten in Mali womöglich über das bestehende Parlaments-Mandat hinausgeht.

Ein Sprecher betonte, bei dem fraglichen Einsatz einer Drohne vom Typ "Heron" im Dezember 2017 sei es ausschließlich um die Erfüllung eigener Aufgaben gegangen. Die "Welt am Sonntag" hatte unter Berufung auf vertrauliche UNO-Unterlagen berichtet, die Drohne sei mehrere Stunden lang über ein Gehöft in Mali geflogen und habe dabei Informationen an französische Einheiten geliefert.



In Mali ist die Bundeswehr mit bis zu 1.100 Soldaten an der UNO-Mission "Minusma" beteiligt. Deren Auftrag ist die Stabilisierung und Friedenssicherung in dem Krisenstaat. Paris hingegen führt in der Sahel-Zone eine Operation mit dem Namen "Barkhane" durch. Dabei geht das französische Militär gegen islamistische Kämpfer vor.