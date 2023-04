Alfons Mais, Inspekteur des Heeres (dpa / Sebastian Kahnert)

Die Einsatzbereitschaft der von Deutschland ab 2025 zugesagten Division könne nur "bedingt" hergestellt werden, berichtet die Bild-Zeitung in Berufung auf ein Schreiben des Inspekteurs des Heeres, Mais, an den Generalinspekteur der Bundeswehr, Breuer. Auch die Einsatzbereitschaft der zweiten Division, die die Bundeswehr ab 2027 bereitstellen will, ist laut dem Bericht "unrealistisch". Die Division werde bis dahin nicht ausreichend mit Großgerät ausgestattet sein, zitiert die "Bild"-Zeitung den Inspekteur des Heeres.

Demnach droht sogar die Einsatzbereitschaft des gesamten Heeres weiter zu sinken. Ohne Gegensteuern werde das Heer "im hochintensiven Gefecht nicht durchhaltefähig bestehen" und auch seine Verpflichtungen gegenüber der Nato nur eingeschränkt wahrnehmen können, wird Mais weiter zitiert.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.