Dient das Grün nur zur Tarnung oder ist der Panzer tatsächlich klimaneutral? Die Bundeswehr will umweltschonender werden. (Imago/Björn Trotzki )

Die Ziele sind hoch gesteckt: Bis 2030 soll die Bundeswehrverwaltung klimaneutral werden, bis 2045 der Rest der Armee, um die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung zu erfüllen.

Seit Russland die Ukraine überfallen hat, wachsen die Zweifel. Ist eine klimaneutrale Bundeswehr in der Lage, das Land zu verteidigen? Können Panzer, oder, noch schwieriger, Kampfflugzeuge, überhaupt CO2-frei oder wenigsten CO2-arm betrieben werden?

Weltweit werden nach Schätzungen der Organisation "Scientists for Global Responsibility" 5,5 Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen vom Militär verursacht. Dabei sind direkte Auswirkungen von Kriegen wie brennende Häuser, gesprengte Treibstofflager, die Zerstörung von Wäldern, aber auch der Wiederaufbau nach dem Krieg nicht mit eingerechnet.

In Deutschland scheint der Anteil der Armee am CO2-Ausstoß gering. Er beträgt nur 0,2 Prozent. Allerdings sind die Emissionen in den vergangenen drei Jahren gestiegen. Bei Autos, Schiffen und Flugzeugen um 25 Prozent. Besser sieht es nur aus, wenn man einen längeren Zeitraum in den Blick nimmt. Dann wurde seit 2008 fast ein Drittel weniger Kohlenstoff ausgestoßen. Das hat einen einfachen Grund: Die Truppenstärke wurde von 250.000 auf 183.000 reduziert. Weniger Personal, weniger Emissionen.

Im Vergleich mit der US-Armee steht die Bundeswehr recht gut da. Während der eher armeekritische "Informationsdienst Umwelt und Militär" bei den amerikanischen Streitkräften von einem Pro-Kopf-Ausstoß von 12,9 Tonnen ausgeht, sind es bei der Bundeswehr nur 5,1 Tonnen pro Kopf.

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr beziffert die Kohlenstoffemission der Bundeswehr auf 1,45 Millionen Tonnen im Jahr 2019. Im gleichen Jahr wurden in ganz Deutschland etwa 805 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Damit hätte die Bundeswehr einen Anteil von 0,18 Prozent am gesamten Kohlenstoffausstoß des Landes.

Die Bundeswehrverwaltung soll bis zum Ende dieses Jahrzehnts klimaneutral werden, die gesamte Armee bis 2045. Allerdings heißt das nicht unbedingt, dass kein Kohlenstoff mehr ausgestoßen wird. Rest-Emissionen können durch den Kauf von Emissionszertifikaten ausgeglichen werden.

Bei kleineren Militärfahrzeugen und bei den rund 42.000 zivilen Fahrzeugen im Armeebestand, plant die Bundeswehr, auf Elektromotoren umzusteigen. Dafür muss es genügend Lademöglichkeiten geben. Im Jahresbericht der Wehrbeauftragten des Bundestages wird kritisiert, dass der Ausbau von Ladesäulen zu langsam vorangeht. 300 Ladepunkte gibt es derzeit, bis 2025 sollen 2700 entstehen. Der gesetzlich formulierte Bedarf liege allerdings bei 30.000 Ladestationen, heißt es in dem Report. Auch die Zahl der E-Autos ist noch gering. Nur 700 Fahrzeuge hatten 2022 einen voll- oder hybrid-elektrischen Antrieb ‒ also etwas weniger als zwei Prozent.

„Green Barracks“ durch Sonne und Wind

Bei Gebäuden setzt die Bundeswehr vor allen Dingen auf Solaranlagen und Geothermie. Unter dem Schlagwort „Green Barracks“ wird im Nachhaltigkeitsbericht der Bundeswehr die hundertprozentige Eigenversorgung von Liegenschaften ins Auge gefasst. Umgesetzt werden bis jetzt aber nur wenige Pilotprojekte. Bei Auslandeinsätzen ist die Bundeswehr schon weiter. In Mali und Niger wurden nach Angaben der Armee in den Jahren 2020 und 2021 1400 Megawattstunden durch Sonnenenergie und Windkraft erzeugt. Damit wurden rund 450.000 Liter Dieselkraftstoff eingespart.

Im sonnenarmen Deutschland soll die Forschung helfen. So wird an der Münchner Bundeswehr-Universität geprüft, ob die Armee auf ihren eigenen Liegenschaften genug Strom erzeugen und speichern kann, um damit auch im Winter heizen zu können. Beim Thema Heizen gibt es gute und schlechte Nachrichten. Auf der einen Seite sanken die Emissionen bei den rund 15.000 Gebäuden der Bundeswehr seit 1990 um rund 80 Prozent. Hier wurde gespart, selbst wenn man berücksichtigt, dass die Truppenstärke in derselben Zeit von 250.000 auf 183.000 abnahm. Der Anteil erneuerbarer Energien lag dabei allerdings nur bei 16 Prozent.

Neben dem politischen Willen ist für eine klimaneutrale Bundeswehr vor allem eins nötig: Geld. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Bundesregierung ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Armee beschlossen. Dem Klimaschutz kommt dieses Geld aber nicht zugute, sondern der Anschaffung von Material und Waffen. Also konkurrieren militärische Beschaffung und Klimaneutralität um die Finanztöpfe.

Das wird deutlich durch ein Papier des Verteidigungsministeriums mit dem Titel: „Kritische Bestandsaufnahme für eine Bundeswehr der Zukunft“. Mit Blick auf die Infrastruktur und die Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen wird darin ein Finanzbedarf der Bundeswehr von rund 24 Milliarden Euro festgestellt. Zur Umsetzung der Klima- und Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung kämen noch 20 Milliarden Euro dazu. Die grüne Armee ist abhängig von der Finanzierung.

Neben Zeit, die benötigt wird, um den grünen Umbau der Bundeswehr voranzubringen und Geld, das in klimaschonende Infrastruktur fließt, braucht es in gewissen Bereichen Forschung, um die Armee CO2-neutral zu machen.

Das „German Institute for Defence and Strategic Studies“ ist ein Thinktank des Verteidigungsministeriums. Hier wird für die grüne Armee geforscht. Gepanzerte Fahrzeuge, die bis zu 15 Tonnen wiegen, könnte man mit Wasserstoff betreiben, glauben Forscher des Instituts. Und auch Propellerflugzeuge.

Panzer sind dagegen für einen Wasserstoffantrieb nicht geeignet. Der "Leopard 2" wird wohl noch lange vier Liter Diesel pro Kilometer verbrauchen. Auch ein Wasserstofftornado ist unrealistisch. Für Panzer und Kampfjets bleibt nur die Option der E-Fuels. Hier forscht das Bundesverteidigungsministerium zum Beispiel mit Förderung der EU an der Studie "High Biofuel Blends in Aviation" . Dabei sollen fossilen Kraftstoffen so viele E-Fuels wie möglich zugemischt werden, ohne die Eigenschaften des Gemischs negativ zu verändern.

Es gibt viele skeptische Stimmen, ob eine robuste Verteidigungspolitik mit einer klimaneutralen Bundeswehr erreicht werden kann. Allerdings hat der Angriff Russlands auf die Ukraine gezeigt: Wer abhängig von fossilen Brennstoffen ist, ist abhängig von Autokraten.

Aber nicht nur die Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas macht eine grüne Armee verlockend. Das Zentrum für Klima und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zeigt sich überzeugt, dass sich Krisen wie Inflation, Krieg und Klima gegenseitig überlagern und verstärken.

So könnten bei einer weiteren Erderwärmung viele Gebiete in tropischen Regionen unbewohnbar werden und Millionen Menschen zur Flucht gezwungen sein. Trägt das Militär also jetzt nicht zu Klimaschutz bei, begünstigt es Lagen, die militärisch nicht mehr zu bewältigen sind. Klimakrise und Sicherheit gehören zusammen.

Ben Ebeling/Julia Weigelt