Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr erhält im September eine neue Leitung.

Der Kommandeur des letzten deutschen Einsatzkontingents in Afghanistan, der Brigadegeneral Meyer, werde das KSK führen, sagte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer den Obleuten im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Meyer löst den bisherigen Kommandeur Kreitmayr ab. Dieser hatte 2018 die Führung der Spezialeinheit übernommen und nach rechtsradikalen Vorfällen im KSK Reformen eingeleitet. Kreitmayr steht aber selbst in der Kritik, weil er eine Sammelaktion für verschwundene und nicht nach den Vorschriften aufbewahrte Munition veranlasst hatte. Gegen ihn laufen in dem Zusammenhang dienstrechtliche und staatsanwaltliche Ermittlungen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.