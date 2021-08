Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will als Konsequenz aus den Geschehnissen in Afghanistan die Auslandseinsätze der Bundeswehr überprüfen.

Man müsse daraus Lehren ziehen. Deshalb würden die anderen Auslandseinsätze der Bundeswehr dahingehend untersucht, ob sie gut aufgestellt seien und was möglicherweise besser gemacht werden müsse, sagte die CDU-Politikerin der Rheinischen Post. Kramp-Karrenbauer sprach angesichts der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan von "bitteren Bildern". Sie rate, den Einsatz in Afghanistan genau zu analysieren. Dabei sollte auch anerkannt werden, was die Bundeswehr in den letzten 20 Jahren geleistet habe.

