Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen.

Im Irak will sie heute politische Gespräche führen und mit deutschen Soldaten sprechen. Diese bilden in der Region um Bagdad irakische Sicherheitskräfte aus. Gestern hatte Kramp-Karrenbauer in Jordanien für eine Fortsetzung des deutschen Beitrags im Kampf gegen die IS-Terrormiliz geworben.



Das derzeitige Bundeswehr-Mandat läuft noch bis zum 31. Oktober. Deutsche Soldaten beteiligen sich unter anderem mit Aufklärungsflügen. Eine Fortsetzung ist umstritten. Die SPD hat Widerstand gegen eine Verlängerung des Mandats angekündigt. Es ist das erste Mal, dass Kramp-Karrenbauer in ihrem neuen Amt auf Truppenbesuch im Ausland ist.