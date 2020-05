Nach mehreren Extremismusfällen beim Kommando Spezialkräfte will Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Eliteeinheit der Bundeswehr offenbar eingehend durchleuchten lassen.

Dazu setzte die CDU-Politikerin eine Arbeitsgruppe ein, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Auftrag ist demnach, eine Analyse durchzuführen und Schlussfolgerungen vorzulegen, wie rechtsextreme Tendenzen beim KSK besser bekämpft werden können. In die Aufgabe soll auch die neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, eingebunden werden.



Der KSK-Brigadegeneral Kreitmayr hatte kürzlich rechtsextreme Vorfälle in der Eliteeinheit scharf verurteilt und weitere Konsequenzen angekündigt. Zuletzt hatte die Polizei bei einem KSK-Soldaten in Sachsen in dessen Wohnumfeld Waffen und Sprengstoff sichergestellt.