Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will bis zu 600 Bundeswehrsoldaten zur Absicherung der Evakuierungsaktion in Afghanistan bereitstellen.

Das sagte die CDU-Politikerin in Berlin in der Unterrichtung der Fraktionsvorsitzenden des Bundestags. Neben den speziell für solche Einsätze ausgebildeten Fallschirmjägern der Division Schnelle Kräfte sollen auch Feldjäger und Sanitäter zum Einsatz gekommen. Am Mittwoch will das Bundeskabinett den Mandatsentwurf beschließen, der Bundestag soll in der kommenden Woche darüber entscheiden.



Alle bewaffneten Auslandseinsätze der Bundeswehr bedürfen der Billigung des Bundestags. Eine Zustimmung erst nach Beginn eines Einsatzes - wie in diesem Fall - ist aber in Ausnahmefällen möglich.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.