Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sich für öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr ausgesprochen.

Sie wolle die Sichtbarkeit der Armee im Land erhöhen, sagte Kramp-Karrenbauer in einer Regierungserklärung nach ihrer Vereidigung im Bundestag. Die Soldaten kämen aus der Mitte der Gesellschaft. Daher gehöre die Bundeswehr erkennbar in das Zentrum der Städte. Kramp-Karrenbauer wünscht sich öffentliche Gelöbnisse in allen Bundesländern und vor dem Reichstag zum Bundeswehr-Geburtstag am 12. November.



Der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, kritisierte dieses Ansinnen als besorgniserregend. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, bei Gelöbnissen gehe es mitnichten um Wertschätzung für die einzelnen Soldaten. Vielmehr werde damit das Militärische glorifiziert, so Riexinger.