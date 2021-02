Außenminister Maas hat vorgeschlagen, das Ende März auslaufende Mandat für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan zu verlängern. Den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe" sagte der SPD-Politiker, bis dahin seien die Friedensverhandlungen mit den islamistischen Taliban noch nicht abgeschlossen. Um auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet zu sein, brauche es ein neues Bundestagsmandat

Maas sagte weiter, mit der neuen US-Regierung sei wieder ein partnerschaftliches Vorgehen möglich. So könne der Einsatz auf verantwortungsvolle Weise gemeinsam zu Ende geführt werden, und zwar so, dass der Friedensprozess nicht gefährdet werde. Die Nato-Verteidigungsminister beraten nächste Woche über den Einsatz.



Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann forderte eine Begründung gegenüber dem Parlament, falls die Bundeswehr über April hinaus in Afghanistan bleiben solle. Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, sagte, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer müsse endlich eine Exit-Strategie für die Bundeswehr vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.