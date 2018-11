Die mehr als 50 Auslandseinsätze der Bundeswehr seit Anfang der 90er Jahre haben insgesamt mindestens 21,6 Milliarden Euro gekostet.

Nach einer Aufstellung des Verteidigungsministeriums wurde fast die Hälfte davon für Nato-Missionen in Afghanistan ausgegeben. Die Bundeswehr ist dort seit 17 Jahren stationiert. Danach folgen die Einsätze im Kosovo mit 3,5 Milliarden Euro sowie in Bosnien-Herzegowina und Kroatien mit 1,2 Milliarden Euro.



Die Zahlen gehen aus einer Antwort auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Hunko hervor. Darin werden erstmals die Kosten aller 53 Bundeswehreinsätze im Ausland seit 1992 aufgelistet. Derzeit sind 3.500 deutsche Soldaten in 13 Auslandseinsätzen, die mit Abstand meisten in Afghanistan und im westafrikanischen Mali.