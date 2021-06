Der erste Militärrabbiner in der Geschichte der Bundeswehr ist Zsolt Balla.

Der 42-Jährige wurde in Leipzig offiziell in sein Amt eingeführt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte, so etwas schien über Jahrzehnte undenkbar und sei auch jetzt alles andere als selbstverständlich. Daher habe man heute allen Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Balla hatte schon zuvor betont, er sehe in dem Amt eine historische Verantwortung. Er hoffe, dass jüdische Soldaten in Deutschland eines Tages ebenso selbstverständlich sein werden wie in den Streitkräften der USA und anderer Länder.



Im Militärrabbinat sollen insgesamt bis zu zehn Stellen besetzt werden. Die genaue Zahl jüdischer Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten ist nicht bekannt, da die Angabe der Religionszugehörigkeit freiwillig ist. Schätzungen gehen von 150 bis 300 aus. Neben der Seelsorgetätigkeit sollen die Militärrabbiner für alle Bundeswehrangehörigen Ansprechpartner in Sachen Judentum sein.

