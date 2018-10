Verteidigungsministerin von der Leyen hat einem Zeitungsbericht zufolge Angehörigen der Bundeswehr eigenständige Kontakte mit Bundestagsabgeordneten untersagt.

Das geht aus einem vertraulichen Schreiben des Ministeriums an die Mitarbeiter hervor, aus dem die "Welt am Sonntag" zitiert. Darin heißt es, für ein dienstliches Gespräch sei grundsätzlich die Zustimmung des zuständigen Staatssekretärs erforderlich.



Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Hellmich, sagte, das dürfe man sich nicht gefallen lassen. Der Grünen-Abgeordnete Lindner betonte, nach ernsthaftem Aufklärungswillen in der Berateraffäre sehe das nicht aus.



Ein Ministeriumssprecher widersprach der Darstellung, es bestehe ein Zusammenhang mit den strittigen Einsätzen externer Berater. Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft derzeit eine Anzeige. Dabei geht es um Vorwürfe, externe Berater seien im Verteidigungsministerium vorsätzlich als Scheinselbstständige beschäftigt worden.