Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer setzt sich für eine Ausweitung des Bundeswehr-Einsatzes im westafrikanischen Mali ein.

Zudem solle dieser auch die von islamistischen Terroristen bedrohten Nachbarstaaten mit im Blick haben. Die Sahelzone sei eine Schlüsselregion für Europas Sicherheit und zugleich auch Drehscheibe für Terrorismus, illegale Migration und organisierte Kriminalität, sagte die CDU-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit einer möglichen Verlängerung der Bundeswehr-Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission EUTM und der UN-Truppe Minusma in Mali.



Laut einem Medienbericht ist geplant, die Mission zu erweitern. In Zukunft sollten 450 statt wie bisher 350 Soldaten entsendet werden dürfen, meldet der "Spiegel". Demnach sollen die deutschen Soldaten die malischen Einheiten in Zukunft nicht nur auf Militärstützpunkten trainieren, sondern auch an ihre Einsatzorte begleiten.