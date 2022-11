Verteidigungsministerin Lambrecht

Eine Luft-Luft-Rakete AIM -120 AMRAAM an einem Eurofighter der Bundeswehr vom Taktischen Luftwaffengeschwader in Neuburg an der Donau (Symbolbild). (IMAGO / Björn Trotzki)

So könnten nun Aufträge unter einem Wert von 5.000 Euro "freihändig", also ohne zeitraubende Ausschreibung vergeben werden, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Das allein betreffe schon ein Fünftel aller Aufträge des Beschaffungsamtes der Bundeswehr in Koblenz. Außerdem müsse man mehr bestellen, was auf dem Markt verfügbar und bei den Partnern bewährt sei, und nicht jahrelang eigene - Zitat - "Goldrandlösungen" entwickeln. Lambrecht betonte, der Sonderetat von 100 Milliarden Euro alleine werde es nicht richten. Mit dem Geld sollen in den kommenden Jahren etwa neue Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Panzer und Munition angeschafft werden.

Die Ministerin gab außerdem bekannt, dass die Bundesrepublik Polen angeboten hat, seine Luftverteidigung mit deutschen Eurofightern und Patriot-Abwehrsystemen zu unterstützen.

