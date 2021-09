Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt gegen mehrere Bundeswehr-Reservisten, die sich zu einer rechtsextremen Wehrsportgruppe zusammengeschlossen haben sollen.

Zuvor war bekanntgeworden, dass die Polizei in einem Großeinsatz mehrere Objekte mutmaßlicher Rechtsextremisten in drei Bundesländern durchsucht hat. Insgesamt gebe es neun Beschuldigte, darunter seien sechs Reservisten, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg heute früh mit. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.



Die Beamten fanden Waffen, Waffenteile und Munition, wie es weiter hieß. Die Ermittlungen dauerten an. Die Verdächtigen seien männlich und 37 bis 53 Jahre alt. Durchsuchungen gab es nach offiziellen Angaben in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin.

