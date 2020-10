Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat die Juristin Martina Rosenberg zur Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes ernannt.

Erstmals leitet damit eine Frau einen der Nachrichtendienste des Bundes. Der Wechsel an der Spitze des MAD solle zusätzliche Dynamik in die Bekämpfung von Rechtsextremismus in den Streitkräften bringen, heißt es. Rosenberg war zuvor als Bundeswehrdisziplinaranwältin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig tätig gewesen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.