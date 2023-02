Panzer-Ausbildung

Bundeswehr schult ukrainische Soldaten am Leopard-2-Panzer. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte, die Ausbildung werde hauptsächlich an der Panzertruppenschule in Munster in Niedersachsen stattfinden. Sie solle bis Ende März abgeschlossen sein. Die Bundesregierung hat der Ukraine 14 Panzer vom Typ Leopard 2A6 zugesagt. Zusätzlich gibt es Ausbildungsprogramme für ukrainische Soldaten am Schützenpanzer Marder, die bereits begonnen haben.

Zuletzt hatte Verteidigungsminister Pistorius erklärt, er erwarte von der Kampfpanzer-Lieferung eine Stärkung der ukrainischen Abwehrfähigkeit gegen die russischen Angreifer.

Auch in Polen werden zurzeit ukrainische Soldaten an Leopard-2-Panzern ausgebildet. Heute informierten sich Präsident Duda und Verteidigungsminister Blaszak über die Einweisung auf einem Truppenübungsplatz.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.