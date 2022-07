Die Bundeswehr ist Mali an der UN-Mission Minusma und der EU-Ausbildungsmission EUTM beteiligt. (dpa / Kay Nietfeld)

An Bord hätten eigentlich Soldaten zur Rotation von Personal in das westafrikanische Land transportiert werden sollen, wie das Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei Potsdam mitteilte. Hintergrund ist eine Entscheidung der Regierung in Bamako vom vergangenen Donnerstag, wonach sie bis auf Weiteres keinen Austausch von Minusma-Personal mehr zulassen will. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hatte daraufhin die weitere Beteiligung an der UNO-Mission infrage gestellt.

Das vom Bundestag im Mai verlängerte Mandat sieht die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung vor, sollte die Sicherheit der deutschen Soldaten gefährdet sein. Minusma soll eigentlich dabei helfen, die Lage in Mali zu stabilisieren.

