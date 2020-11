Bundeswehr-Soldaten sollen in einer Chatgruppe rechtsextreme und antisemitische Nachrichten ausgetauscht haben.

Das geht aus einem Schreiben des Verteidigungsministeriums an die Obleute des zuständigen Bundestag-Aussschuss hervor, über das verschiedene Medien berichten. Die Bundeswehr hat demnach gegen insgesamt 26 Soldaten Ermittlungen eingeleitet. Bislang sei drei von ihnen das Tragen der Uniform und das Ausüben des Dienstes verboten worden, heißt es. Viele der Verdächtigen gehören den Angaben zufolge einem Versorgungsbataillon aus dem niedersächsischen Neustadt am Rübenberge an.



Zuletzt hatten immer wieder rechtsextreme Vorfälle unter Bundeswehrsoldaten für Schlagzeilen gesorgt. Zudem wurden mehrfach rechtsextremistische Chatgruppen von Polizeibeamten entdeckt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.