Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erachtet angesichts der Stärke Chinas das Engagement Deutschlands im indo-pazifischen Meer für notwendig.

Mit globaler Vernetzung komme globale Verantwortung, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Indo-Pazifik sei die strategisch wichtigste Region der Erde. Hier fielen Entscheidungen über Freiheit, Frieden und Wohlstand in der Welt. Deutschland sei direkt davon betroffen. Bei Twitter führte die CDU-Politikerin aus, man höre irritierend martialische Töne aus China und sogar Aufrufe zur "Kampfbereitschaft". Deutschland arbeite mit China zusammen, wo es könne, und halte dagegen, wo es müsse, fügte Kramp-Karrenbauer hinzu. China hatte angekündigt, seine Verteidigungsausgaben weiter zu steigern. Im Sommer soll die Bundeswehr eine Fregatte in die Region entsenden.



Im Indo-Pazifik nahmen in den vergangenen Jahren die geopolitischen Spannungen zu. Für Konflikte sorgen unter anderem die Rivalität zwischen China und den USA, sowie Pekings Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer.

