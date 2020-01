Die Bundeswehr soll erstmals eine jüdische Militärseelsorge erhalten.

Das Bundeskabinett verabschiedete in Berlin einen Gesetzentwurf zur Umsetzung eines entsprechenden Staatsvertrags mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Demnach soll die Truppe noch in diesem Jahr zehn Militärrabbiner bekommen. Nötig ist dazu noch die Zustimmung des Bundestags.



Nach Schätzungen der Regierung dienen in der Bundeswehr rund 300 Soldaten jüdischen Glaubens. Die Zahl der muslimischen Soldaten wird auf rund 3.000 geschätzt. Auch sie sollen eine eigene Seelsorge bekommen. Für die rund 90.000 Christen in der Truppe gibt es bereits evangelische und katholische Seelsorger.