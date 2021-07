Nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan mehren sich die Forderungen nach einer angemessenen Würdigung der Soldatinnen und Soldaten. Unterdessen bringen die Taliban immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle - und die einheimischen Helfer der Bundeswehr fürchten um ihr Leben.

Als die letzten Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten aus Afghanistan zurückkehrten, erwartete sie kein Politiker am Flughafen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer war zu dieser Zeit zu Besuch bei ihrem US-Kollegen Austin. Seither mehren sich die Forderungen nach einer angemessenen und öffentlichen Würdigung der zurückgekehrten Soldatinnen und Soldaten.

Zapfenstreich im Bendlerblock

Bislang plant das Verteidigungsministerium lediglich einen Großen Zapfenstreich - das höchste militärische Zeremoniell - auf dem eigenen Gelände im Bendlerblock. Eine solche Veranstaltung fordern viele inzwischen vor dem Bundestag, darunter mehrere Parteien, der Bund Deutscher Einsatzveteranen sowie der Bundeswehrverband. Dessen Vorsitzender Wüstner sagte der Funke Mediengruppe, die Politik habe schon bei der Begrüßung in der Heimat so gut wie alles falsch gemacht. Das gelte für die Umstände des sogenannten "stillen Empfangs" ebenso wie für die Kommunikation danach. Nun müssten zumindest Ort und Durchführung des für Ende August geplanten Appells in Berlin zügig geklärt werden.

Zeremonie vor dem Reichstagsgebäude?

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Otte, sagte im Deutschlandfunk (Audio), es wäre besser gewesen, die Soldaten bei ihrer Ankunft mit militärischen Ehren zu empfangen. Deshalb müsse es nun einen öffentlichen Appell geben, um den schwierigen Einsatz zu würdigen. Der CDU-Politiker nannte als Beispiel den Platz vor dem Reichstagsgebäude. Wichtig sei, dass viele Soldatinnen und Soldaten daran teilnehmen könnten. Die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Möller, äußerte vor einigen Tagen ebenfalls Sympathie für eine Veranstaltung vor dem Sitz des Bundestages. Sie verwies darauf, dass es sich bei der Bundeswehr um eine Parlamentsarmee handele.



Im Dezember 2001 hatte der Bundestag mit großer Mehrheit das erste Mandat für die deutsche Beteiligung an der Internationalen Schutztruppe für Afghanistan beschlossen. Seitdem waren rund 160.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten dort eingesetzt. 59 von ihnen kamen ums Leben. Deutschland stellte nach den USA die zweitgrößte Truppe in Afghanistan. Die Hintergründe des Einsatzes erklären wir hier.

Zukunft vieler Ortskräfte unklar

Ein weiteres Thema mit Bezug zu Afghanistan beschäftigt die Bundewehr und die deutschen Behörden: Nach dem Truppenabzug sind einem Medienbericht zufolge noch knapp 700 Afghanen im Land, die für die Bundeswehr und für das Bundesinnenministerium gearbeitet haben. Das meldete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Die früheren Mitarbeiter gelten demnach als besonders gefährdet. Die Taliban griffen ehemalige Beschäftigte westlicher Truppen gezielt an. Wie es in dem Bericht weiter heißt, geht man im Bundesinnenministerium davon aus, dass mindestens 500 afghanische Helfer nach Deutschland kommen wollen. Zusammen mit Familienangehörigen rechne man mit bis zu 3.500 Menschen.



Unter anderem der Bundeswehrverband fordert eine besser Unterstützung der Ortkräft. Verbandschef Wüstner sagte, die Soldaten der Bundeswehr fänen es nicht in Ordnung, diejenigen Afghanen, die für sie teils wie Freunde und Kameraden geworden seien, jetzt der Rache der Taliban zu überlassen. Das Auswärtige Amt verwies kürzlich auf zwei Anlaufstellen für die Ortskräfte. In Kabul sei bereits eine eingerichtet, in Masar-i-Sharif solle ebenfalls eine eröffnen, was aber bislang aus Sicherheitsgründen nicht geschehen sei, sagte ein Sprecher. Die Ortskräfte aus der Region könnten sich aber per Telefon oder E-Mail an das Büro in Kabul richten. Er räumte ein, dass die Fahrt ins mehr als 400 Kilometer entfernte Kabul wegen des Vormarschs der Taliban nicht einfach sei.



Die Linken-Vorsitzende Wissler nannte dieses Vorgehen "unverantwortlich". Sie forderte die Bundesregierung auf, alle Hilfskräfte, die dies wünschten, umgehend zusammen mit ihren Familien aus Afghanistan auszufliegen und nach Deutschland zu holen. Es gehe um Leben und Tod. Niedersachsens Innenminister Pistorius (SPD) forderte, Deutschland müsse die Flugkosten für die afghanischen Helfer übernehmen. Auch der entwicklungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Hoffmann, warf der Bundesregierung vor, die Realität in Afghanistan zu ignorieren. Mit jeder weiteren Provinz, die die Taliban erobern, steige die Gefährdungslage für diese Menschen.



CDU-Politiker Otte sagte, man werde sich um die früheren Mitarbeiter und ihre Familien kümmern. In einem ordentlichen Verfahren werde festgestellt, inwieweit eine Gefährdung vorliege. Hier sei das Bundesinnenministerium gefordert, einen gangbaren Weg zu finden.



Über die Lage der afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr haben wir hier berichtet.

Taliban rücken weiter vor

Unterdessen setzen die radikal-islamischen Taliban ihre Offensive fort und haben weitere Städte angegriffen. Kämpfe gibt es nach Behördenangaben aktuell in der Provinzhauptstadt Gasni im Südosten des Landes, in Faisabad im Nordosten und in Kala-e Nau im Westen Afghanistans. Dort seien jeweils Taliban-Kämpfer eingesickert und kontrollierten einzelne Stadtteile, hieß es. Auch in Kandahar im Süden gibt es offenbar weiterhin Kämpfe. Zuletzt berichteten mehrere Länder, dass sie den Betrieb in ihren Konsulaten in Masar-i-Scharif stark eingeschränkt hätten.



Beobachter befürchten, dass die Rebellen nach dem vollständigen Abzug der internationalen Streitkräfte die Macht in dem Land wieder übernehmen könnten. Die Taliban kontrollieren nach eigenen Angaben bereits 85 Prozent der Landesfläche.



Wegen der Entwicklung prüft die Bundesregierung derzeit nach eigenen Angaben einen zeitlich begrenzten Stopp für Abschiebungen nach Afghanistan. Darum habe die Regierung in Kabul gebeten, sagte ein Ministeriumssprecher. Zuvor hatte auch die Organisation Pro Asyl einen dreimonatigen Stopp von Abschiebungen aus Deutschland nach Afghanistan gefordert. Sie teilte mit, die Sicherheitslage am Hindukusch werde auch durch den Vormarsch der Taliban immer gefährlicher. Sie verlangte vom Auswärtigen Amt zudem einen neuen Lagebericht zu dem Land. Der jüngste Bericht sei von Juli 2020, hieß es.

