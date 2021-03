Im Prozess gegen einen ehemaligen Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte wird heute das Urteil erwartet.

Der frühere Schießausbilder muss sich am Landgericht Leipzig wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verantworten. Vor zehn Monaten waren bei einer Durchsuchung seines Gartens mehrere schwere Waffen sowie Schriften mit rechtsextremen Inhalten gefunden worden. Die Generalstaatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren, die Verteidigung eine Bewährungsstrafe. Der 46-Jährige hatte den Besitz der Waffen bereits eingeräumt. Seinen Angaben zufolge wollte er die Waffen als Dekoration in seinem Wohnzimmer aufhängen. Die sichergestellte Munition habe er für eine Übung aufbewahrt.



In den vergangenen Jahren waren im KSK mehrfach Fälle verschwundener Munition und rechtsexremistischer Umtriebe bekannt geworden. Die 2. Kommando-Kompanie, zu der auch der Angeklagte gehörte, war daraufhin aufgelöst worden.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.