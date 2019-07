Es ist das richtige Signal: Das feierliche Gelöbnis von 400 Rekruten der Bundeswehr am gleichen Tag stattfinden zu lassen wie die Gedenkfeier für die Attentäter des 20. Juli 1944. Die Bundeskanzlerin nahm in ihrer Ansprache an die jungen Soldatinnen und Soldaten schon im ersten Satz Bezug auf das Gewissen, das auch dem Soldaten zustehe. Es gebe Momente, so die Kanzlerin, da müsse man gegen Befehle angehen.

Dafür gibt es heute im Grundgesetz das Recht auf Widerstand gegen jeden, der die Ordnung unseres Rechtsstaates zerstören will, falls andere Abhilfe nicht möglich ist. Die Zielrichtung ist klar: Damit ist nicht jeder Unzufriedene zur Willkür berechtigt, sondern jeder Bürger, auch der Staatsbürger in Uniform, zur Prüfung seines Gewissens in extremen Situationen verpflichtet.

Auseinandersetzung mit den Werten des Rechtsstaats

Dies jungen Leuten in Erinnerung zu rufen, die sich den Anforderungen und manchmal auch den Zumutungen des Soldatenberufes stellen, ist wichtig. Denn die Lehre aus dem Akt der Widerstandskämpfer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg ist, dass auch und gerade unsere heutigen Soldatinnen und Soldaten den Auftrag und das Privileg haben, sich damit auseinanderzusetzen, was sie verteidigen sollen: Die Werte unseres Rechtsstaates. Der "Staatsbürger in Uniform" darf keine Hohlformel sein. Das Gedenken an den Widerstand des 20. Juli 1944 ist wichtig, damit die Erinnerung daran nicht verblasst, was für uns alle auf dem Spiel steht, und was die Rekruten wörtlich geloben: Das "Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen."

Bewusst gegen die Narrative der Rechtsextremisten

Die neue Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer stand zum ersten Mal in dieser Funktion vor den jungen Soldatinnen und Soldaten. Die Gewissensentscheidung der Widerstandskämpfer sei Leitbild für die Bundeswehr. Damit stellte sie sich bewusst gegen die Narrative der Rechtsextremisten, die die Bundeswehr als traditions- und wurzellos diffamieren. Das sind unsere Streitkräfte eben nicht. Die Bundeswehr nimmt lediglich als Leitbild eine andere Tradition auf: Nämlich die des Widerstandes des 20. Juli 1944, die Tradition gegen Tyrannei und Menschenverachtung.

Dies kann man sagen, ohne aus den Augen zu verlieren, wie tief die Wehrmacht in die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges verstrickt war, wie sehr die Schuld weiter Teile des Offizierskorps reichte. Auch die Attentäter waren keine Heiligen, sie waren nach unseren heutigen Maßstäben keine Demokraten. Darüber gibt es derzeit eine Debatte. Doch die Männer und Frauen des Widerstands gereichen uns allen trotzdem zur Ehre: Sie haben eine klare Gewissensentscheidung getroffen, und sie haben fast alle mit dem Leben dafür bezahlt.

Niemals allein, stets mit den Verbündeten

Eine weitere Lehre aus der unseligen Geschichte vor 1945 ist eine Einsicht, die die Kanzlerin betonte. Für Einsätze der Bundeswehr, egal ob in Polen, auf dem Baltikum, in Afghanistan oder Mali gelte: Niemals allein, stets mit den Verbündeten. Und um ihrer neuen Verteidigungsministerin noch ein Einstandsgeschenk mit auf den Weg zu geben, erklärte Angela Merkel, die Ausgaben für die Bundeswehr würden weiter gesteigert. Das sei Deutschland seinen Soldatinnen und Soldaten - und seinen Verbündeten schuldig. Man kann nur hoffen, dass die Bundeskanzlerin ihre Worte auch mit Taten unterfüttert. Das Zwei-Prozent-Ziel ist immer noch in weiter Ferne. Viele Großprojekte der Bundeswehr sind bestenfalls auf dem Weg, keines ist erfolgreich abgeschlossen, die Finanzierung oft unklar. Die neue Verteidigungsministerin übernimmt in vielerlei Hinsicht eine Großbaustelle.

Annegret Kramp-Karrenbauer weiß dies. Sie warb um Vertrauen bei den Soldaten der in den letzten 20 Jahren arg gebeutelten Bundeswehr. Das braucht sie auch dringend, will sie sich mit ihrer Amtsführung im Verteidigungsressort für eine eventuelle Kanzlerschaft empfehlen. "Ich weiß, Deutschland kann sich auf sie verlassen", sagte sie zu den Soldaten, gefolgt von einem Versprechen: "Und sie", so die neue Verteidigungsministerin, "Sie können sich auf mich verlassen." An diesem Anspruch wird Annegret-Kramp-Karrenbauer gemessen werden.

