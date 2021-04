Der Verteidigungsausschuss des Bundestages erörtert die Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr.

In der Sondersitzung geht es heute unter anderem um die Frage, ob KSK-Kommandeur Kreitmayr sein Amt weiter ausüben kann. Gegen ihn laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen Strafvereitelung. FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sagte vor der Sitzung, man erwarte klare Erkenntnisse, wer für die Munitionsaffäre wirklich die Verantwortung trage. Auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nimmt an der Sondersitzung teil.



In der Spezialeinheit waren einem internen Bericht zufolge mehrere tausend Schuss Munition sowie größere Mengen Sprengstoff unauffindbar. Kreitmayr hatte daraufhin zur straffreien Rückgabe von gestohlener Munition aufgefordert. In den vergangenen Jahren waren zudem rechtsexremistische Umtriebe im KSK bekannt geworden. Kreitmayr hat den Posten als Kommandeur im Jahr 2018 übernommen und sollte die Einheit reformieren.

