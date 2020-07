Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat bei einem Rekruten-Gelöbnis im Berliner Bendlerblock vor rechtsextremen Tendenzen in der Bundeswehr gewarnt.

Die CDU-Politikerin wandte sich in ihrer Ansprache gegen ein falsch verstandenes Traditionsbewusstsein einiger Soldatinnen und Soldaten. In der Bundeswehr liege die Ehre in der Verteidigung von Freiheit und Demokratie. Kramp-Karrenbauer forderte die Rekruten dazu auf, die Werte des Grundgesetzes zu verinnerlichen.



Die Gelöbnisfeier fand wie jedes Jahr am 20. Juli an der Gedenkstätte in Berlin-Plötzensee statt, die an die Ermordeten des Widerstands gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft erinnert. Kramp-Karrenbauer erklärte, die getöteten Männer und Frauen hätten das Gewissen zur Leitschnur ihres Handelns gemacht. Am 20. Juli 1944 scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler. Die Widerstandskämpfer um Graf von Stauffenberg wurden hingerichtet.