Mit Blick auf die geplante Würdigung des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan mehren sich Rufe nach einer Veranstaltung vor dem Berliner Reichstagsgebäude.

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, Drescher, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Veranstaltung sollte in einem öffentlichen Raum stattfinden. Es gehe darum, dass die Politik ein Zeichen der Wertschätzung an die Soldaten und in die Gesellschaft hinein sende.



Auch die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Möller, äußerte Sympathie für eine Veranstaltung vor dem Sitz des Bundestages. Sie verwies darauf, dass es sich bei der Bundeswehr um eine Parlamentsarmee handele.



Bisher ist geplant, den Einsatz am 31. August mit einem öffentlichen Appell am Bendlerblock zu würdigen, dem Berliner Sitz des Verteidigungsministeriums. Nach der Rückkehr der letzten Einheiten gab es Kritik, weil kein Politiker die Soldaten in Empfang genommen hatte.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.