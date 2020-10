Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, hat sich klar für die Bewaffnung der neuen Bundeswehr-Drohnen ausgesprochen.

Sie hoffe sehr, dass noch in dieser Legislaturperiode über die Anschaffung entschieden werde, sagte die SPD-Politikerin der ARD. Der Koalitionsvertrag sei klar, die Diskussion habe stattgefunden, die Rahmenbedingungen seien klar. Sie halte das für entscheidungsreif, meinte Högl. Durch die Drohnen würden Einsätze für die Soldaten sicherer. Allerdings müssten die Einsatzregeln für die Drohnen stets vom Bundestag klar gefasst und dann auch kontrolliert werden.



Vor allem in der SPD hatte es lange Zeit erhebliche Bedenken gegen die Bewaffnung von Drohnen gegeben. Kritiker führten wiederholt an, die Hemmschwelle für die Anwendung militärischer Gewalt könne durch eine räumliche Distanz sinken.

