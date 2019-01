Die Bundeswehr hat im vergangenen Jahr weniger minderjährige Rekruten eingestellt als in den Vorjahren.

Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Zahlen des Verteidigungsministeriums berichtet, waren 1.679 Soldatinnen und Soldaten bei Dienstantritt noch nicht volljährig. Das war ein Rückgang um mehr als 20 Prozent gegenüber 2017. In den vergangenen fünf Jahren war die Zahl minderjähriger Soldaten immer gestiegen.



Der Wehrbeauftrage Bartels begrüßte die rückläufige Entwicklung und betonte, die Einstellung von Minderjährigen bei der Bundeswehr müsse die Ausnahme bleiben. 17-Jährige dürfen in der Armee Waffen nur zu Ausbildungszwecken benutzen und nicht an Auslandseinsätzen teilnhemen.