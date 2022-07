Schützepanzer Puma auf einem Truppenübungsplatz in der Lüneburger Heide (imago images/Sven Eckelkamp)

Rheinmetall-Vorstandschef Papperger sagte, im Verteidigungsministerium sei die Entscheidung für eine solche Bestellung gefallen. Die Vertragsverhandlungen begännen in der kommenden Woche; ein Abschluss sei für September zu erwarten.

Vom Verteidigungsministerium wurde die genannte Zahl nicht bestätigt, wohl aber die Entscheidung für das Geschäft an sich. Die staatlichen Ausgaben für Rüstungsgüter sollen durch das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro in den kommenden Jahren deutlich steigen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.