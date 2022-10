Eine israelische Kampfdrohne vom Typ Heron TP. (Archivbild) (AFP / Jonathan Nackstrand)

Es sei ein Betrieb am Standort Jagel in Schleswig-Holstein geplant, teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums mit. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" will die Bundeswehr damit die Grundlagen schaffen, um die Drohnen auch für Aufgaben in der Landes- und Bündnisverteidigung zu nutzen. Der frühere Wehrbeauftragte des Bundestages, Bartels, sagte dem Blatt, ursprünglich seien die Drohnen nur für den Auslandseinsatz vorgesehen gewesen.

Deutschland hatte 2018 entschieden, fünf Heron-TP-Drohnen zu beschaffen. 2019 begann in Israel die Ausbildung deutscher Soldaten an den unbemannten Flugzeugen. In diesem Frühjahr gab der Bundestag dann nach langem Streit grünes Licht dafür, die Drohnen zu bewaffnen und somit nicht nur als Aufklärungssystem einzusetzen.

