Die Wohlfahrtsverbände haben die Pläne von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zur Einführung eines freiwilligen Wehrdienstes kritisiert.

Caritas-Präsident Neher verwies darauf, dass es bereits Angebote wie das Freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst gebe, um sich im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts einzubringen. Einen zusätzlichen Dienst an der Waffe möchte er kritisch hinterfragen, sagte Neher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Paritätische Wohlfahrtsverband befürchtet, dass soziale Dienste im Wettbewerb mit der Bundeswehr benachteiligt werden könnten. Hauptgeschäftsführer Schneider wies dabei auf die kostenlosen Bahnfahrkarten für Soldaten hin. Eine ähnliche Wertschätzung im sozialen Bereich fehle bislang.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer stellt heute in Berlin ihre Pläne für einen neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr vor, der im kommenden Jahr starten soll. Die Teilnehmer sollen eine sechsmonatige militärische Grundausbildung absolvieren und anschließend einen sechsmonatigen Reservedienst leisten.