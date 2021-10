Bundesregierung und Bundestag würdigen heute den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan.

Den Auftakt bildet eine Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin durch Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Damit soll an die 59 Soldaten erinnert werden, die bei dem Einsatz ums Leben kamen. Geplant sind außerdem ein zentraler Abschlussappell und am Abend ein Großer Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude. Zuvor hält der Präsident des Deutschen Bundestages, Schäuble, eine Rede.



Der in diesem Sommer beendete Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan dauerte fast 20 Jahre. Mehrere Politiker fordern eine parlamentarische Aufarbeitung. Der CDU-Außenexperte Kiesewetter sagte im RBB-Hörfunk, künftig müsse es einen Nationalen Sicherheitsrat geben, der einheitlich alle Einsätze überprüfe. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, SPD, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Soldaten brauchten klare Vorgaben und realistische Ziele. Sie schlug eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag vor.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.