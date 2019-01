Der Bundeswehrverband fordert von Verteidigungsministerin von der Leyen einen schnelleren Umbau der Armee.

Der Verbandsvorsitzende Wüstner sagte im ZDF, die Bundeswehr sei, gemessen an ihrem Auftrag, nach wie vor im schlechtesten Zustand seit 20 Jahren. Die Truppe leider unter einem "Bürokratiemonster" und den Fehlern alter Reformen. Wüstner betonte, von der Leyen müsse die selbst gesteckten Ziele wie sozialere Rahmenbedingungen für Soldaten so schnell wie möglich umsetzen. Sonst gebe es ein Problem mit der Glaubwürdigkeit der Ministerin oder der Politik als Ganzem.



Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, stellt am Mittag seinen Bericht für das Jahr 2018 vor. Er hat in der Vergangenheit mehrfach kritisiert, dass die Modernisierung der militärischen Ausrüstung nicht schnell genug vorankomme.