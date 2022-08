"Frieden" – in allen drei Sprachen: Bosnisch, Serbisch und Kroatisch. (Deutschlandradio / Wolfgang Vichtl)

Bundeswehr soll Präsenz in der Bevölkerung zeigen

"Wir senden damit das Signal, dass sich Deutschland zusammen mit seinen Partnern für die Sicherheit der Menschen vor Ort einsetzt", betonte der Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans, Sarrazin. Das Mandat läuft zunächst bis zum 30. Juni 2023, die Mandatsobergrenze liegt bei 50 Soldatinnen und Soldaten. Zu den vorgesehenen Aufgaben gehört die Unterstützung und Koordination der Ausbildung der bosnischen Streitkräfte. Sie sollen aber auch Präsenz in der Bevölkerung zeigen und als Verbindungsleute in Städten und auf dem Land fungieren. Ziel ist außerdem, die für den 2. Oktober geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu beobachten.

Bundesregierung besorgt über russischen Einfluss auf dem Westbalkan

Die Bundeswehr war seit 2012 nicht mehr in Bosnien-Herzegowina vertreten, die EU-Mission Eufor Althea lief aber weiter. Soldaten aus 19 Nationen waren daran beteiligt, mit Deutschland sind es nun 20. Der Eufor-Einsatz in Bosnien-Herzegowina wurde zuletzt auf 1.100 Soldaten verdoppelt. Der Westen ist besorgt, dass der russische Einfluss auf dem Westbalkan auch angesichts des Krieges in der Ukraine zu einer weiteren Destabilisierung führen könnte. Außenministerin Baerbock kritisierte bei einem Besuch in Sarajevo im Frühjahr, in Folge der Vernachlässigung der Westbalkanstaaten durch Deutschland und die EU sei eine "offene Flanke" in Europa entstanden.

Russlands Präsident Putin gilt neben Serbiens Präsident Vucic als Unterstützer von Milorad Dodik, dem politischen Anführer der bosnischen Serben in der Teilrepublik Srpska im Osten und Norden Bosnien-Herzegowinas. Dodik strebt eine Abspaltung der Republika Srpska vom Gesamtstaat und einen Anschluss an Serbien an. So arbeitet er etwa an einem Rückzug aus gemeinsamen Behörden und will seine Truppen aus der bosnisch-herzegowinischen Armee herauslösen.

Fragiler Frieden seit 1995 in Bosnien und Herzegowina

In Bosnien-Herzegowina leben Angehörige verschiedener ethnischer Gruppen, darunter Bosniaken, Kroaten und Serben. Von 1992 bis 1995 war das Balkanland Schauplatz eines Krieges mit rund 100.000 Toten. Nach Kriegsende regelte der Friedensvertrag von Dayton die politische Situation im Land, das in zwei Entitäten unterteilt wurde: die bosnisch-kroatische Föderation Bosnien und Herzegowina (FBiH) und die Serbische Teilrepublik (RS). Angestrebt wurde eine gewaltfreie Koexistenz der ethnischen Gruppen. Immer wieder kommt es aber zu heftigen innenpolitischen Spannungen, die zuletzt durch die Abspaltungsbestrebungen der Republika Srpska verschärft wurden. Aber auch nationalistische Kroaten fordern mehr Macht in den staatlichen Institutionen.

Aufgrund der politisch schwierigen Situation hat die internationale Gemeinschaft einen Bosnien-Beauftragten eingesetzt, der die Einhaltung des Friedensvertrags überwachen soll. Seit knapp einem Jahr wird das Amt durch den CSU-Politiker Schmidt ausgeführt.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.