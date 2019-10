Bundeswehreinsatz in Mali

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sich für eine Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten in Mali ausgesprochen.

Bei einem Abzug internationaler Kräfte wäre die Sicherheit des westafrikanischen Landes und der gesamten Region gefährdet, sagte die CDU-Politikerin in Koulikoro, wo die Bundeswehr und andere europäische Staaten ein Ausbildungszentrum für die malischen Streitkräfte unterhalten. Sie betonte, die Sicherheitslage habe sich verschlechtert. Deutschland ist am UNO-Einsatz Minusma derzeit mit 950 Soldaten und an der EU-Ausbildungsmission mit 150 Soldaten beteiligt. Beide Mandate laufen bis Ende Mai 2020.



Bei einem Anschlag auf UNO-Blauhelme wurde heute im Norden Malis ein Soldat aus dem Tschad getötet.