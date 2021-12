Ein Bundeswehrsoldat (Archivbild) (picture-alliance / dpa/Armin Weigel )

Die Staatsanwaltschaft Traunstein habe in dem Fall keine Haftgründe gesehen, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe nicht davon aus, dass von dem Mann eine akute Gefahr ausgehe. Gegen ihn werde aber weiter wegen des Verdachts ermittelt, öffentlich zu Straftaten aufgerufen zu haben.

Der Bundeswehrsoldat war gestern Abend am Münchner Odeonsplatz festgenommen worden, nachdem er in einem Internetvideo Drohungen ausgesprochen hatte. In dem Video-Clip verlangt der Mann, der sich als Oberfeldwebel bezeichnet, unter anderem die Rücknahme der staatlichen Corona-Maßnahmen und der De-Facto-Impfpflicht für Bundeswehrsoldaten. Dies sei eine Warnung, fügt er hinzu.

