Anerkennung für Auslandseinsätze

Der Bundeswehrverband setzt sich für einen Veteranentag ein. (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Der Verbandsvorsitzende Bohnert sagte der "Rheinischen Post", ein Veteranentag, öffentliche Zeremonien oder andere militärische Rituale könnten Heimkehrern dabei helfen, ihren Platz in der gesellschaftlichen Mitte wiederzufinden. Bislang hätten sich Einsatzveteranen vor allem privat in Vereinen zusammengeschlossen. Der Vorsitzende des Reservistenverbandes, Sensburg, schloss sich der Forderung nach mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit für Veteranen an.

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte, Minister Pistorius könne sich einen Veteranentag gut vorstellen. Nach Ansicht des SPD-Politikers sollte die Initiative dazu aber aus dem Bundestag kommen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.