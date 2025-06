Nach Parteitag

Bundeswehrverband plädiert für Wehrpflicht (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Angesichts der Bedrohungslage und der neuen NATO-Ziele müsse die Zahl der Soldaten bei der Bundeswehr von rund 180.000 auf 260.000 steigen. Freiwilligkeit allein werde nicht reichen, betonte Wüstner.

SPD-Parteitag: Forderung nach Freiwilligkeit beim Wehrdienst bekräftigt

Die Sozialdemokraten hatten bei ihrem Parteitag das Ziel akzeptiert, die Bundeswehr personell deutlich zu verstärken. Gleichwohl soll der Schwerpunkt zunächst auf Freiwilligkeit gelegt werden

Mittels einer Steigerung der Attraktivität des Wehrdienstes wolle man den notwendigen Aufbau der Reserve und der Bundeswehr insgesamt erreichen, heißt es in einem Antrag, der vom Bundesparteitag in Berlin beschlossen wurde. Der Antrag beruhte auf einer Initiative der Jusos gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Er wurde im Laufe der Beratungen aber durch das nun beschlossene Papier ersetzt. In dem überarbeiteten Text heißt es, man orientiere sich am schwedischen Wehrdienstmodell.

