Man habe in allen Teilstreitkräften massive Probleme gemessen am Auftrag und an der Lage, sagte Wüstner im ARD-Fernsehen. Keine einzige Heeresbrigade sei einsatzbereit. Die Lage habe sich auch mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr leider nicht verbessert, da in den Jahrzehnten zuvor zu viel eingespart worden sei.

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, stellt heute ihren Jahresbericht vor. Sie hatte im vergangenen Jahr bereits deutlich mehr finanzielle Mittel für das Militär gefordert.

