Westafrika

Andre Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbands (picture alliance/Michael Kappeler/dpa)

Das Regime in Bamako lasse keinen Zweifel daran, dass es auf die Bundeswehr-Unterstützung keinen Wert lege, sagte Verbandschef Wüstner dem Magazin "Der Spiegel". Das Land habe sich offen auf die Seite des "Aggressors Putin" geschlagen. Dass Mali bei der UNO-Vollversammlung vergangene Woche gegen die Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine gestimmt habe, sei ein Wendepunkt.

Die Bundeswehr beteiligt sich mit rund 1.000 Soldaten und Soldatinnen an einem Einsatz der Vereinten Nationen in Mali. Es geht um den Schutz der Bevölkerung vor dschihadistischen Gruppen. Seit einem Putsch im Jahr 2021 wird Mali von einer Militärregierung beherrscht. Daher gibt es seit Längerem schon Zweifel an der Mission. Frankreich hatte seine Truppen im letzten Sommer zurückgezogen.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.