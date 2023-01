Coronapandemie

Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr wird zum Februar aufgehoben. (picture alliance / dpa / Julian Rettig)

Heute kündigten die letzten Bundesländer, darunter Nordrhein-Westfalen und Hamburg, das Ende der Pflicht zum Tragen einer Corona-Schutzmaske in Bussen und Bahnen an. Das tritt in den meisten Bundesländern Anfang Februar in Kraft - als letztes am 3. Februar in Thüringen.

Für den Bahn-Fernverkehr hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute bereits das Ende der Maskenpflicht zum 2. Februar verkündet. Er begründete das mit abnehmenden Gefahren in der Corona-Krise. Daher sei es jetzt möglich, stärker auf Eigenverantwortung zu setzen. Zugleich appellierte Lauterbach an die Menschen, im öffentlichen Verkehr und in Innenräumen freiwillig weiter Masken zu tragen und die möglichen Folgen einer Infektion nicht zu unterschätzen.

Über die Maskenpflicht im Nahverkehr können die Bundesländer selbst bestimmen, im Fernverkehr ist der Bund zuständig.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.