Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München (Matthias Balk/dpa)

Vielerorts gab es auch Gegendemonstrationen oder Mahnwachen für die Toten der Pandemie. Teilweise unterband die Polizei verbotene Aufzüge. Immer wieder gab es Verstöße gegen die Maskenpflicht oder andere Auflagen. Aus Sachsen wurden Angriffe mit Flaschen und Feuerwerkskörpern auf Polizisten und Medienvertreter gemeldet.

Etliche Aktionen waren wie in vergangenen Wochen als sogenannte "Spaziergänge" deklariert. Die Organisatoren versuchen so, eine Anmeldung der Veranstaltungen zu umgehen. Mehrere Städte haben solche unangemeldeten Proteste untersagt. In einigen Fällen wurden diese Entscheidungen von Gerichten gekippt.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.