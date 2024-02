Zwei Jahre Ukraine-Krieg

In Berlin haben am Freitagabend mehrere hundert Menschen Kerzen vor dem Reichtagsgebäude angezündet. Anschließend zogen sie vor die russische Botschaft. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Auch Kölns Oberbürgermeisterin Reker und der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Mützenich, haben ihre Teilnahme angekündigt. In München wird am Abend das Rathaus mit den Landesfarben der Ukraine sowie dem Schriftzug "#StandWithUkraine" angeleuchtet. Auf dem Marienplatz findet außerdem ein Benefizkonzert statt.

In Hamburg hat der Verein "MenscHHamburg" um 12 Uhr am Mittag zu einer Schweigeminute aufgerufen. Dadurch solle den Ukrainern gezeigt werden, dass ihr Leid nicht in Vergessenheit gerate, erklärte der Verein. Auch zahlreiche U-Bahnen und Busse in der Stadt sollen für eine Minute stillstehen.

Auch in Hamburg, Frankfurt, Halle, Stuttgart, Weimar und vielen weiteren Städten sind Kundgebungen geplant. In zahleichen Gedenkgottesdiensten - unter anderem im Osnabrücker Dom - soll zudem der Opfer des Krieges gedacht werden.

Kerzen vor dem Reichtagsgebäude

In Berlin zündeten bereits am Freitagabend mehrere hundert Menschen vor dem Reichtagsgebäude Kerzen ab und bildeten so ein Friedensymbol. Anschließend zogen sie vor die russische Botschaft. Zu der Demonstration hatte ein breites Bündnis aus Friedens- und Menschenrechtsorganisationen aufgerufen. Auch die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Käßmann nahm daran teil.

Baerbock ruft UNO zur Unterstützung der Ukraine auf

Die UNO-Generalversammlung befasste sich am Freitag anlässlich des zweiten Jahrestages in einer Sondersitzung mit dem russischen Angriffskrieg. Bundesaußenministerin Baerbock rief die Weltgemeinschaft auf, den Druck auf Präsident Putin zu erhöhen. Dieser müsse den Krieg beenden.

Russland verursache "Tod, Schmerzen und Zerstörung", sagte Baerbock in New York. Putin habe wiederholt bewiesen, dass Menschenleben für ihn nicht zählten. Zugleich betonte sie, die UNO stehe für eine Welt, in der jedes Leben gleich viel wert sei - egal ob palästinensisch, israelisch oder ukrainisch. Das Leid der Menschen in Kriegen dürfe nicht gegeneinander ausgespielt werden, sagte Baerbock.

Mehr als 10.000 Zivilisten getötet

Die russische Armee hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen. Seitdem sind Angaben der Vereinten Nationen zufolge mehr als 10.000 Zivilisten getötet worden. Angaben über die Zahl getöteter Soldaten werden weder von Russland noch der Ukraine veröffentlicht.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.