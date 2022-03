In vielen deutschen Städten protestieren die Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. Unser Bild zeigt eine Kundgebung in Hamburg. (dpa-news / Jonas Walzberg)

In Hamburg nahmen nach Angaben der Polizei zufolge rund 30.000 Menschen an einer Kundgebung teil. In München bildeten etwa 2.000 Personen eine Menschenkette vom ukrainischen zum Konsulat Russlands und forderten ein Ende des russischen Angriffkrieges in der Ukraine. Weitere Demonstrationen gab es unter anderem in Düsseldorf, Hannover, Magdeburg, Osnabrück und Stuttgart.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

