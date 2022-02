Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Plakat weist in einer Apotheke auf das Impfen gegen Corona in der Apotheke hin. (Federico Gambarini/dpa)

Von den insgesamt 18.500 Apotheken in Deutschland beteiligen sich zunächst allerdingsnur rund 500 Einrichtungen an der Aktion. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände geht jedoch davon aus, dass sich in den kommenden Wochen immer mehr Apotheken der Impfkampagne anschließen werden. In Nordrhein-Westfalen hatten bereits gestern einige Apotheken Corona-Impfungen angeboten.

Der Weg dafür war im Dezember frei gemacht woren, dass neben Ärzten auch Apotheker, Zahnärzte sowie Tierärzte für eine begrenzte Zeit gegen das Corona-Virus impfen dürfen.

