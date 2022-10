Demonstration "Solidarischer Herbst" im Invalidenpark in Berlin (Joerg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Allerdings blieb die Zahl der Teilnehmenden bislang hinter den Erwartungen zurück. In Berlin, wo die Veranstalter mit 20.000 Menschen gerechnet hatten, gingen 1.800 Demonstrierende auf die Straße. In Hannover waren es nach Angaben der Polizei rund 1.500 Menschen. Auch in Frankfurt am Main, Dresden, Düsseldorf und Stuttgart gab es Kundgebungen.

Zu den Demonstrationen unter dem Motto "Solidarischer Herbst" hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund und mehrere Sozial- und Umweltverbände aufgerufen. Das Bündnis fordert unter anderem massive Investitionen in erneuerbare Energien. Für einen fairen Lastenausgleich müssten außerdem Übergewinne abgeschöpft und große Vermögen besteuert werden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.